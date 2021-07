Dopo il Bayern c'è il Chelsea: proposte da capogiro per Chiesa. Ma la Juve vuole blindarlo

Bayern Monaco e Chelsea. Due grandi d'Europa sono pronte all'assalto per Federico Chiesa. L'esterno della Juventus ha conquistato tutti nel corso di questo Europeo: dallo status di realtà pronta ad esplodere, è diventato uno dei potenziali top player a livello europeo. Così i bavaresi hanno già sondato il terreno pensando a una potenziale offerta da 70 milioni di euro per l'ex giocatore della Fiorentina. No bianconero.

Adesso il Chelsea. Rimbalza dall'Inghilterra la voce di un assalto vero e proprio che i Blues starebbero preparando per regalare un rinforzo a Thomas Tuchel. Erling Haaland è il primo obiettivo ma nella shortlist al secondo posto c'è proprio Chiesa. La Juventus non ha intenzione di sedersi al tavolo della trattativa anche se i Blues potrebbero sfiorare le tre cifre per l'esterno dell'Italia.