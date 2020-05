Dopo la cessione di Icardi, l'Inter è pronta a fiondarsi su Tonali: non è facile convincere Cellino

Con Mauro Icardi che verrà riscattato dal Paris Saint-Germain, l'Inter potrà rituffarsi sul mercato. Il primo della lista di Beppe Marotta resta sempre Sandro Tonali, regista del Brescia. Secondo quanto riporta Tuttosport, non sarà facile da convincere il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, il quale aveva già rifiutato una prima offerta nerazzurra di 35 milioni più 5 di bonus.

Operazione stile Barella - Occorrerà però ritoccare presto la cifra se non vorranno rimettere in gioco la Juventus. La possibilità potrebbe essere formulare una trattativa come quella intavolata per arrivare a Nicolò Barella con il Cagliari. In quel caso si arrivò a 12 milioni per il prestito, 25 per il riscatto più una serie di bonus facilmente raggiungibili e un "superbonus" che fece arrivare la cifra complessiva a 50 milioni di euro.