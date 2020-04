Dopo questa lunga sosta potrebbe essere un Lecce ancora più spregiudicato

E se Liverani avesse in mente un nuovo Lecce per il rush finale di campionato? Questa lunga sosta ha consentito a Babacar e Farias di azzerare il gap legato alla condizione fisica che c'era con il resto dei compagni. O quasi, perché lo stop è arrivato proprio nel momento in cui i due stavano iniziando a riprendere la forma ottimale insieme al gruppo. Inevitabile pensare che i due possano essere una vera e propria arma in più a disposizione dell'allenatore: il senegalese ha saltato le ultime cinque partite di campionato e in generale ha come obiettivo quello di mostrare il vero Babacar, quello apprezzato a Firenze e Sassuolo, dopo una stagione piuttosto deludente; il brasiliano, invece, ha qualità quasi uniche all'interno dell'organico giallorosso, ma in Puglia è stato bersagliato dai guai muscolari (solo dodici spezzoni di gara, l'ultima il 6 gennaio contro l'Udinese).

Con Lapadula che appare intoccabile, un Falco ormai recuperato dopo i problemi fisici riscontrati nel mese di febbraio e che lo hanno costretto a saltare le gare contro Atalanta e Roma, e con due trequartisti imprescindibili come Mancosu e Saponara, chissà che non possa diventare il 4-2-3-1 l'abito che Liverani voglia cucire su misura al suo Lecce. E con almeno una staffetta per posizione in campo. Una squadra ancor di più votata all'attacco per arrivare al traguardo chiamato salvezza.