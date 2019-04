Doppio Demiral: al 45' il Sassuolo è sul 2-0 contro il Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al 45' il Sassuolo torna negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 contro il ChievoVerona. Decide per ora la doppia zuccata di Demiral, alle prime due marcature in Serie A.

Partenza a razzo. C'è chi si aspetta una partita con poca velocità, invece il campo bagnato - a causa della copiosa pioggia - rende il gioco vivace senza possibilità di annoiarsi. Almeno nei primi 20' di gioco, prima di far prendere il sopravvento al tatticismo e al gioco spezzettato. Infatti il Sassuolo passa avanti dopo quattro giri di lancette con Demiral, protagonista con un bel colpo di testa su traversone di Lirola dalla destra. Nulla da fare per Sorrentino, mentre Consigli dall'altro lato evita l'immediato pari del Chievo. Prima dell'ausilio del VAR.

Giaccherini segna, ma è tutto inutile. L'ex Juventus e Napoli trova l'angolo giusto al 9', ma l'arbitro Maggioni è chiamato al VAR e annulla la rete del folletto veronese per un fallo di Barba su Bourabia in avvio di azione. Tutto inutile, dunque, per il Chievo che non molla la presa ma rischia di affondare sotto i colpi di Berardi. Il numero 25 neroverde cerca il gol dalla distanza su punizione, facendo battere la palla a terra per sorprendere Sorrentino. Cosa che non accade, però, perché il 40enne portiere intercetta addirittura con le ginocchia nonostante la deviazione di Hetemaj. Ripetendosi, poi, su un altro calcio piazzato dello stesso Berardi alla mezzora.

Ancora Demiral. Quando la situazione sembrava destinata a restare bloccata sull'1-0, almeno fino al rientro negli spogliatoi, arriva il raddoppio e lo realizza ancora Demiral. Il difensore elude la marcatura di Hetemaj e, su corner dalla destra, supera nuovamente Sorrentino. Sorride De Zerbi, Di Carlo decisamente no.