Dove erano gli attuali giocatori della Lazio quando Inzaghi è arrivato in panchina?

Il 3 aprile 2016, all’indomani di un derby perso, Simone Inzaghi sale dalla Primavera alla guida della prima squadra della Lazio. Subentra a Pioli e parte subito con il gruppo in ritiro a Norcia, tanto era delicata la situazione. Oggi, 1417 giorni dopo, guida la rincorsa alla vetta della classifica con solo un punto di ritardo dalla Juventus. Sono cambiate ambizioni, aspettative e orizzonti, così come gran parte della rosa a disposizione. Rispetto a quella squadra, sono soltanto 8 i reduci: Guerrieri, Radu, Patric, Parolo, Cataldi, Lulic, Milinkovic e Parolo. Tutti gli altri attuali giocatori sono arrivati in seguito ed ecco dove erano nel momento in cui Inzaghi cominciò la sua avventura sulla panchina biancoceleste:

Strakosha - Era in prestito alla Salernitana, in Serie B: aveva iniziato da titolare per poi finire la stagione a far da secondo a Terracciano;

Luiz Felipe - Si trovava in Brasile, nell’Ituano: viene comprato per circa 500 mila euro nell’estate 2016;

Bastos - Giocava nel Rostov, in Russia: ha saltato soltanto quattro partite di campionato in quella stagione;

Vavro - Titolare nella difesa dello Zilina, il Slovacchia: faceva coppia al centro della difesa con Skriniar;

Acerbi - Difensore del Sassuolo: arriverà alla Lazio due anni dopo;

Lazzari - Se oggi si sta giocando lo Scudetto, nell’aprile del 2016 era in corsa con la Spal per la promozione dalla Serie C alla B;

Marusic - Giocava in Belgio al KV Kortrijk;

Jony - Era l’esterno d’attacco dello Sporting de Gijón in Liga;

Lukaku - L’ultima stagione trascorsa in patria, in Belgio all’Oostende, prima di arrivare in Italia alla Lazio;

Luis Alberto - Dopo alcune difficoltà trova continuità in Liga al Deportivo de La Coruña (6 gol il campionato) e convince la Lazio a investire 5 milioni su di lui. Da agosto 2016 lavora con Inzaghi;

Leiva - Colleziona 40 presenze nella sua penultima annata con il Liverpool: viene acquistato dalla Lazio nel 2017;

Correa - Era al suo secondo anno alla Sampdoria: ha fatto 3 gol in 25 apparizioni.

Immobile - A gennaio 2016 diventa un esubero a Siviglia e va per 6 mesi in prestito al Torino. Poi sceglie la Lazio e dopo l’europeo in Francia va alla corte di Inzaghi;

Caicedo - Titolare in Liga con l’Espanyol;

Adekanye - Faceva parte dell’Academy del Liverpool, militava nella squadra U18;