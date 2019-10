Dribbling e assist, Falco protagonista a Lecce: a gennaio non si muoverà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima dell'ultima gara contro la Juventus, partita in cui non era sceso in campo, Filippo Falco era il secondo miglior dribblatore della Serie A. Meglio di lui solo Castrovilli, sorpresa di una Fiorentina che ha avuto la bravura e il coraggio di lanciarlo titolare fin dalla prima giornata. Carriera diversa rispetto a quella di Falco, che s'è conquistato la massima categoria sul campo dopo un campionato cadetto da protagonista, sempre agli ordini di Liverani.

Una massima categoria conquistata sul campo, quattro anni dopo l'ultima volta. Allora, Falco assaggiò la Serie A per sei mesi con la maglia del Bologna prima di andare a Cesena. Adesso invece è tornato con ben altra maturità e sta dimostrando di valere la categoria.

Falco nell'ultimo periodo ha cambiato agenzia, s'è affidato a Mino Raiola. A gennaio dovrebbe restare agli ordini di Liverani per provare a trascinare i giallorossi verso una salvezza tutt'altro che semplice: in estate, invece, per lui potrebbe accendersi il mercato visto che nelle ultime settimane già diversi club di Serie A hanno chiesto informazioni.