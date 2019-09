© foto di Alessio Alaimo

Presente a Monza per assistere al Gran Premio d'Italia di Formula Uno, Didier Drogba ha parlato della questione razzismo negli stadi, tornata di attualità dopo la vicenda di Cagliari che ha visto coinvolto l'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku: "Dobbiamo combattere questa piaga. Non bisogna mollare, dobbiamo restare uniti e lanciare i messaggi giusti. Si è trattato di tifosi stupidi, ci sono ovunque, non solo in Italia. Diamo a queste persone troppa importanza e non va bene".