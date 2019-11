Ds Cagliari: "Eravamo sicuri di Nandez. E può migliorare ancora"

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto a Radio Sportiva parlando anche di Nandez, tra le sorprese del campionato: "Il ragazzo si è allenato al massimo fin dal primo giorno, eravamo abbastanza sicuri del fatto che si sarebbe ambientato velocemente. Potevano esserci dubbi a livello tattico, ma lui è intelligente. Ha un atteggiamento fantastico e ancora margini di miglioramento. Le voci su di lui sono infondate, per questo avevamo scelto neanche di commentarle".

Su Sarri e Ronaldo: "Sarri ha fatto un percorso, trovando la Serie A tardi, ma è un allenatore fantastico. Che sarebbe arrivato a grandi livelli ci avrei scommesso ogni cosa possibile. Per Ronaldo il discorso è abbastanza semplice: non sta bene, non è un'esclusione punitiva. Anche perché credo che si siano già chiariti. Ho sentito Sarri in settimana e scherzando gli ho detto che aveva sbagliato, doveva toglierlo prima".