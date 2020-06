Ds Lecce "In caso di stop chieste due retrocessioni, merito sportivo principale criterio"

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'assemblea di Lega: "Fra le 16 società che hanno chiesto il blocco delle retrocessioni c’è anche il Lecce, noi abbiamo chiesto due retrocessioni in caso di stop. Insieme ad altre società, circa dieci, abbiamo chiesto che ci siano due retrocesse invece del blocco. Come Lega A dobbiamo salvaguardare gli interessi dei nostri associati. Vorremmo che ci fosse una strategia meritocratica, anche se speriamo di concludere sul campo il campionato. Qualora questo non fosse possibile dovrà essere il merito sportivo il principale criterio. In caso di retrocessioni o promozioni matematiche poi il discorso sarebbe chiaro".