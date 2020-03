DS Lecce: "Playoff e playout? Non si può speculare su una situazione così grave"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato di alcuni dei temi caldi relativi al nostro calcio dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus: “Dobbiamo pensare in primis alla salute dei nostri familiari e poi alle conseguenze che ci saranno quando si potrà tornare alla vita normale. Il tampone per tutti è fondamentale, soprattutto per ripartire tutti nella sicurezza più completa. Proroga contratti e prestiti? Occorrerà farla se la direzione presa è quella della conclusione dei campionati, però è difficile pensare a quello che potrà accadere tra così tanto tempo vista la situazione attuale”.

Sui playoff e playout: “Ad oggi non è possibile stabilire una squadra terzultima in classifica, perché noi e il Genoa abbiamo venticinque punti, lo scontro diretto giocato è in parità e per attivare la differenza reti servono entrambi gli scontri diretti giocati, quindi ad oggi ci sono due quartultime o due terzultime. Poi, la regola dei playoff e dei playout non è stata ammessa a inizio campionato e non può essere inserita in corso d'opera. Non voglio far polemica, oggi nessuno può permettersi di speculare su una situazione così grave per il nostro paese".