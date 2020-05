Ds Parma: "Gare di pomeriggio? A Trapani giocammo alle 15 del 16 agosto: dov'è il problema?"

vedi letture

Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione "Sabato Sport", il direttore sportivo ducale Daniele Faggiano ha commentato anche le polemiche sulle partite di pomeriggio in piena estate e la rinuncia delle ferie estive da parte dei calciatori professionisti: "I calciatori sono dei lavoratori, molte persone quest'anno non andranno in vacanza. È un anno di sacrifici, speriamo sia solo quest'anno così".

Non c'è il rischio di pregiudicare la prossima stagione?

"Qualcuno, quando parla, lo fa per interesse personale. Quando ero a Trapani ci hanno fatto giocare il 16 agosto alle tre di pomeriggio, adesso vedo tutti lamentarsi per il caldo. Io ci ho già giocato, adesso ci giochiamo tutti, non vedo dove sia il problema. Quello che voglio dire è che si trova sempre un problema, ma non si capisce che se non si dovesse giocare sorgerebbero altri problemi".