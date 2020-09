Due ipotesi di formazione per l'Inter con Vidal in campo. E in entrambi i casi non c'è Eriksen

La Gazzetta dello Sport spiega come Antonio Conte abbia tutta l'intenzione di schierare titolare Arturo Vidal già nella sfida inaugurale contro la Fiorentina in programma sabato prossimo. E per farlo, sta pensando a due ipotesi di formazione col cileno nel motore: una prevede il classico e rodato 3-5-2. In questo caso, la linea mediana sarebbe coperta da Hakimi e Young sulle fasce e da Brozovic e Barella al centro con l'ex Barça. L'altra è un più sbilanciato 3-4-1-2 con Vidal nel ruolo di assaltatore dietro le punte. A quel punto, però, verrebbe sacrificato Brozovic per far spazio alla cerniera centrale formata da Barella e Gagliardini. In entrambi i casi, comunque, non sembra esserci spazio per Christian Eriksen dal primo minuto.

Queste le due ipotesi di formazione:

3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku

3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lautaro, Lukaku