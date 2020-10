Due occasioni, un infortunio, zero gol: all'Anoeta Real Sociedad-Napoli sullo 0-0 al 45esimo

Più sbadigli che occasioni. Qualche strappo, due occasioni, ma tutto sommato una gara fin qui equilibrata. Non è successo molto all'Anoeta nel primo tempo di Real Sociedad-Napoli, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Al duplice fischio la partita in terra basca è ancora ferma sullo 0-0.

Non male l'atteggiamento della squadra di Gattuso, che ha costruito le sue occasioni più significative nella prima parte di frazione sulla corsia sinistra. Il primo tiro che ha sfiorato il palo alla sinistra di Remiro è stato realizzato da Insigne che, dopo 8 minuti, ha superato Le Normand e ha sfiorato il palo con un tiro a giro. Il secondo è stato uno scavetto di Mario Rui, ben imbeccato da un filtrante di Petagna, finito di poco a lato.

Il Napoli offensivamente s'è spento al 20esimo, con l'infortunio di capitan Insigne che per la seconda volta in stagione ha accusato un problema muscolare. Al suo posto è entrato Lozano, che però fin qui s'è messo in mostra solo per un cartellino giallo rimediato quasi allo scadere.

Dall'altra parte non una grande Real Sociedad: troppo lenta nel primo tempo la squadra basca per mettere in difficoltà Koulibaly e compagni.

