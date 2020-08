"Due rigori inesistenti". Fabio Capello e la moviola dei disastri di Juve-Lione

Una partita disastrosa per l'arbitro Zwayer, fischietto tedesco di Juventus-Lione. "Due rigori inesistenti". Così li ha bollati, e le moviole gli danno ragione, Fabio Capello, leggenda delle panchine italiane e ora opinionista Sky, che poi è andato anche sull'eliminazione Champions. "Nelle gare che ha giocato non ha giocato bene, ha fatto mezz'ora di buon livello e poi è calata. Non è stata una bella Juventus: sono molto preoccupato per stasera, il Lione è organizzato e gioca a ritmo notevole. Spero che la Juventus abbia ritrovato la voglia di vincere che ha perso ultimamente".