Due settimane chiave per il futuro di Giroud. L'Inter osserva e si tiene informata

vedi letture

Dopo aver fatto parlare il campo con il poker di Champions conto il Sivilglia, Olivier Giroud ha mandato un chiaro segnale ai Blues per il futuro: "Sono pronto a lottare per un posto fino in fondo - le frasi del francese riportate dal Sun -. Ma è chiaro che ho bisogno di giocare di più, anche in vista degli Europei. Ho parlato con Deschamps e anche lui mi ha detto che, qualora la situazione a Londra restasse quella attuale, sarebbe meglio cambiare squadra a gennaio. Però sono abbastanza sicuro di potermi ritagliare maggior spazio al Chelsea e restare qui, è quello che voglio. Poi nel calcio non si sa mai, va sempre tutto molto veloce".

Inter sullo sfondo - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, le prossime due settimane saranno decisive per definire il futuro dell'attaccante. Il francese ed il suo agente hanno deciso di attendere ancora un po' per capire come agire. La punta del Chelsea vuole capire se da qui a Natale cambierà la considerazione di Lampard nei suoi confronti, altrimenti farà pressioni per l'addio. L'Inter al momento osserva e si tiene informata.