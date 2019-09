"È iniziato tutto ad aprile". Vincenzo Morabito, intermediario nell'affare che ha portato Bobby Duncan dal Liverpool alla Fiorentina, ha spiegato oggi al Daily Mail come è nata questa idea di mercato: "Saif (Rubie, agente del giovane attaccante, ndr) mi ha contattato e abbiamo iniziato a lavorare per trovare una sistemazione a Bobby. Non voleva tradire il Liverpool e così ha detto no allo United che aveva insistito tanto con lui. Sarebbe potuto andare alla Lazio, ma i rapporti col Liverpool sono pessimi e non se n'è fatto nulla".