Dybala e Lukaku, dati a confronto. Ecco il rendimento nell'ultimo biennio

© foto di Dimitri Conti

Sei mesi di differenza. Più giovane Paulo Dybala, che è nato nel novembre del '93. Mentre Romelu Lukaku, che è nato nello stesso anno dell'argentino, è del mese di maggio. Due attaccanti, ma con caratteristiche completamente diverse. Che potrebbero senza problemi giocare insieme formando una coppia d'attacco molto interessante. In un possibile scambio tra Juventus e Manchester United non ci sarebbero né vinti né vincitori. Sono due grandi calciatori e le valutazioni vanno oltre le caratteristiche del singolo, si mischiano a considerazione legate al modello di gioco di Sarri e a quello di Solskjaer. Ma come sono andati i due calciatori nell'ultimo biennio? Cioè nei due anni in cui Lukaku e Dybala hanno giocato in due club grossomodo dello stesso livello?

Gol a confronto - Valutando le ultime due stagioni emerge una differenza in termini di gol a favore del belga non schiacciante. Lukaku ha realizzato 42 gol complessivi, di cui 28 in Premier, 7 in Champions e i restanti nelle coppe nazionali. Qualcosa in meno per Dybala, che paga un'ultima stagione deludente da 10 gol. Sommandoli però alle reti della stagione precedente arriva a 36.

Assist a confronto - Un dato che ci consegna una situazione praticamente alla pari: 8 gli assist vincenti di Lukaku nelle ultime due Premier League, 10 quelli di Dybala nelle ultime due Serie A. Contando però il dato complessivo, quindi coppe comprese, gli assist vincenti del belga salgono a 13, quelli di Dybala a 12.

Media minuti/gol a confronto - Settemilasettantadue minuti. Questo lo spazio avuto a disposizione da Lukaku nel biennio allo United: 42 i gol complessivi e una media di una rete ogni 168 minuti. Praticamente identico il dato di Dybala: 6198 minuti complessivi a una media di un gol ogni 172 minuti.