© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scambio Icardi-Dybala tra Inter e Juventus non è una suggestione. Ne parla anche il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che spiega come le particolari situazioni che stanno vivendo i due calciatori ha aperto le porte a questa clamorosa trattativa di calciomercato.

In questo momento, si ragiona soprattutto sulla valutazione dei due cartellini. Il club nerazzurro, nonostante tutto, continua a valutare il bomber argentino 110 milioni, ossia il valore della clausola: per i bianconeri, Paulo ne vale 120.