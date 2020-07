Dybala non si accontenta: "La Juventus ha già in testa il decimo scudetto di fila"

"Il calcio è la mia passione ed è la mia vita da quando avevo tre anni. Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, ma se non fosse successo non ho idea di cosa avrei fatto. L'istruzione è lo strumento necessario per aiutare la gente e il calcio in questo può dare una grande mano". Paulo Dybala, in un'intervista al Guardian, parla della sua vita dopo il calcio, in cui spera di "avere più tempo da trascorrere con la mia famiglia, ma anche più tempo per aiutare le altre persone".

Idee chiare fuori dal campo, così come gli obiettivi con la Juventus. "Ogni vittoria è speciale - sottolinea la Joya -. Alla Juve ci piace vincere e questo ci rende vincenti. Conquistare nove titoli di fila è incredibile e stiamo pensando al decimo. Ora però dobbiamo pensare alla Champions: è stata una stagione lunga, la prima partita contro il Lione cinque mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa possiamo ancora ottenere. Sarà strano giocare senza tifosi, ma dobbiamo pensare a vincere".