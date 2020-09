Dybala torna ad allenarsi in gruppo: la strategia di Pirlo verso la Roma

Giornata di sorrisi in casa Juventus in vista della sfida in programma domenica sera allo stadio Olimpico di Roma contro la squadra allenata da Paulo Fonseca. Andrea Pirlo infatti ha avuto a disposizione al Training Center della Continassa anche Paulo Dybala. La Joya, dopo l’infortunio alla coscia rimediato nella gara contro il Lione dello scorso 7 agosto, ha svolto l’intera seduta d’allenamento di ieri con il resto della squadra diventando così arruolabile da coach Pirlo, le quali idee si vocifera attirino particolarmente l’attenzione dell’ex Palermo, per la gara contro la Roma.

LA STRATEGIA - Diversi giorni di stop costringono tutto lo staff bianconero a fare delle riflessioni su quella che dovrà essere la gestione del numero 10. Pochissimi allenamenti nelle gambe e, di conseguenza, poca benzina nel motore in vista di una stagione che si appresta ad essere estremamente impegnativa sia a livello mentale che tecnico. Per questo motivo Pirlo e i suoi non forzeranno la mano pur non avendo troppe soluzioni offensive (il neoarrivato Alvaro Morata si è allenato in forma individuale come da protocollo). Troppo importante il peso della Joya nello scacchiere della Juventus per correre rischi a stagione appena iniziata. La strategia è quella della convocazione con relativa partenza per la capitale assieme ai compagni e, in base allo sviluppo della gara, l’inserimento a partita in corso. Intanto i piani sono stati confermati e Paulo Dybala ha ripreso le sedute con i compagni cominciando così la rincorsa all’esordio stagionale.