Dzeko con CR7? Juve da record: sono gli unici due con almeno 50 gol in tre dei Big Five

Edin Dzeko al fianco di Cristiano Ronaldo. Se, come le ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa fra la Juventus e la Roma per il bosniaco andrà a buon fine, Andrea Pirlo avrà a disposizione due recordman. D'Europa: CR7 e Dzeko, infatti, sono gli unici due giocatori ad aver segnato almeno 50 reti in tre dei cinque grandi campionati europei. Premier League, Liga e Serie A per Ronaldo; Bundesliga, Premier e Serie A per Dzeko.