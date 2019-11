Dzeko e Vidal, ma non solo: cosa è mancato a Conte in estate

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"La programmazione l'abbiamo fatta insieme, magari mi sono fidato e non avrei dovuto". Tiene ancora banco lo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Sul banco degli imputati costruito dall'allenatore salentino, la dirigenza dell'Inter. Che in estate ha lavorato molto, ma evidentemente ha fatto mancare qualcosa al proprio tecnico. Almeno, a suo giudizio.

Cosa non gli è andato giù? Nel post-Dortmund, Conte ha lamentato anzitutto la mancanza di esperienza a livello internazionale della sua squadra. Da Godin unico a vincere qualcosa, a Barella e Sensi arrivati rispettivamente da Cagliari e Sassuolo, è evidente che avrebbe gradito almeno un altro giocatore di caratura mondiale. Chi? Un nome su tutti: Arturo Vidal. Che rappresenta anche un'esigenza tecnica: al di là del nome e cognome, Conte avrebbe voluto un centrocampista in grado di guidare un reparto oggettivamente giovane quanto a carisma, ma anche un giocatore capace di assicurare un certo numero di gol con i propri inserimenti. Come Vidal, appunto. Una soluzione che non è arrivata alla Pinetina, e la cui assenza si sente: più che il BVB, fa fede la gara con la Juve. Uscito Sensi, che ha sopperito a lungo a questa penuria di gol dal centrocampo, di fatto non vi sono state alternative al giovane italiano.

Poi c'è Dzeko. Anche in questo caso, il bosniaco rappresenta più che altro un prototipo del giocatore che Conte avrebbe voluto allenare. Poi, inutile negarlo, potendo scegliere avrebbe portato a Milano proprio il buon Edin, che però ha scelto di rimanere alla Roma anche per le titubanze del Biscione. È invece arrivato Alexis Sanchez: al di là dei problemi fisici, anche integro il cileno non è proprio il rimpiazzo ideale per far rifiatare il gigante buono Lukaku. Solo due mancanze? Considerato che sulle fasce ha riscoperto Candreva e Asamoah, probabilmente anche in quei settori l'ex capitano della Juve avrebbe preferito avere qualche rinforzo in più dal mercato.