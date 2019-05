Dzeko resta il profilo ideale per l'Inter. L'alternativa è Romelu Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capire il futuro di Icardi, l'idea Alexis Sanchez, ma non solo. Analizzando il mercato in attacco dell'Inter, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come ad oggi il profilo ideale resti Edin Dzeko, che ha ancora un anno di contratto con la Roma è può arrivare per una cifra intorno ai 20 milioni.

Il bosniaco gode della stima totale di Spalletti (lo ha già avuto alla Roma) e di Conte, che lo avrebbe voluto al Chelsea. L’alternativa resta Romelu Lukaku del Manchester United, ma qui l’investimento per cartellino e ingaggio sarebbe decisamente più oneroso. L’Inter aspetta e valuta, ma sa già che in attacco servirà un nuovo big da affiancare a Lautaro.