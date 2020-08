E' a un passo ritorno di Moise Kean alla Juventus. Si studia la formula: ecco le due opzioni

Il mercato ha vie infinite e adesso Moise Kean è molto vicino al ritorno alla Juventus dove ha già scritto pagine importanti di precocità: è stato il primo 2000 a segnare in serie A. Ma in che modo l'attaccante potrebbe tornare in Serie A?

Prima opzione - La formula a cui si sta lavorando - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il ragazzo avrebbe così la possibilità di riprendere confidenza con il nostro campionato con calma per poi convincere la Juve a (ri) prenderlo a titolo definitivo, dopo un percorso di medio periodo.

Seconda opzione - Un’altra possibilità per riportarlo a Torino può essere quella di inserire nell’operazione uno dei possibili esuberi della rosa bianconera. In questo senso, un nome “caldo” sarebbe quello di Ramsey, che tornerebbe in Premier dopo la gloriosa esperienza all’Arsenal durata otto anni. Il gallese piace all'Everton, ma lo scoglio è l’ingaggio del gallese, che lo scorso anno - arrivato a parametro zero -, ha firmato con la Signora un contratto di quattro anni (fino al 2023) a 7 milioni netti a stagione.