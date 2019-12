E alla fine arriva Smalling: pressing Roma per acquistarlo a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I tifosi della Roma dovranno aspettare ancora un po’ per il regalo di Natale. Sotto l’albero volevano trovare l’acquisizione a titolo definitivo di Smalling, ma tutto è rimandato alle prime settimane di gennaio. Un anticipo del regalo, però, è arrivato ed è la voglia di restare del centrale inglese in giallorosso. Questi giorni di vacanza ne sono una prova evidente. Il difensore, infatti, non è tornato a casa, ma è rimasto nella Capitale con la famiglia e ne ha approfittato per fare il turista tra Vaticano e Colosseo. Che si trovasse bene in Italia non era un mistero e già alcune sue dichiarazioni avevano fatto trapelare questo, ma l’idea di Smalling è di far diventare Roma la sua nuova casa.

FUTURO - Anche a Trigoria stanno lavorando già da un paio di mesi in tal senso. Fino a questo momento, però, gli incontri tra Petrachi e gli intermediari dell’operazione sono stati solo interlocutori. Da gennaio il diesse inizierà a fare sul serio cercando di limare la distanza tra domanda e offerta, forte del sì del giocatore. Se il Manchester United chiede 20 milioni, i giallorossi sono orientati ad arrivare a un massimo di 15. La differenza non è incolmabile e la volontà del giocatore farà la differenza, così come quella di Fonseca che dalla sua ha i numeri di una Roma con e senza Smalling. In Serie A ha giocato 12 partite per un totale di 8 gol subiti (0,6 a gara). Media praticamente raddoppiata (1,25) se si analizzato le marcature prese nelle gare in cui l’inglese non ha giocato: 5 in 4 partite. In poche parole Fonseca ha dato le chiavi della difesa a Chris che in poco tempo ha conquistato tutti: tifosi, società e allenatore, forse anche il ct dell’Inghilterra che ci sta facendo più di un pensierino per l’Europeo del 2020.