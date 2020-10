È fatta per Diogo Dalot al Milan: arriva in prestito secco dal Manchester United

Accordo appena raggiunto per Diogo Dalot al Milan. Domattina il portoghese volerà in Italia: prestito secco dal Manchester United. E' un giocatore seguito e voluto da Massara e da Maldini. Va a rinforzare il ruolo di terzino destro dove ci sono già Andrea Conti, Davide Calabria e Pierre Kalulu. Non ci sarà il diritto di riscatto, spiega Sky Sport: fatta in prestito secco, lunedì poi sarà in Nazionale portoghese Under 21.