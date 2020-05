È il giorno decisivo per il calcio italiano - Dal Castel di Sangro alla FIGC: chi è Gravina

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Chi è Gravina, il numero uno della FIGC al tavolo col Governo

Classe 1953 Gabriele Gravina, ora Presidente della FIGC, si approccia al mondo del calcio per la prima volta nel 1984 quando ricoprì la carica di presidente del Castel di Sangro fino al 1996. In questo periodo il sodalizio giallorosso balza agli onori della cronaca per cinque promozioni fino ad approdare in Serie B. Dopo essere stato, per un biennio, membro della Commissione della UEFA per l'Assistenza Tecnica ed Amministrativa, negli anni Duemila ricopre in diversi periodi la carica di capo delegazione della Nazionale Under-21, guidando gli azzurrini ai campionati europei del 2004, 2007 e 2009 oltre che ai giochi olimpici di Atene 2004 e Pechino 2008. Infine ecco l'avventura in Lega Pro. Con la Serie C inizia il suo percorso il 22 dicembre 2015 con la nomina a presidente, superando la concorrenza di Raffaele Pagnozzi e Paolo Marcheschi, in sostituzione dell'uscente Mario Macalli. Viene confermato nell'incarico il 15 novembre 2016, con 55 preferenze, mentre l'avversario Alessandro Barilli ne riceve soltanto 3. Dimessosi dalla carica il 16 ottobre 2018, viene eletto presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio il 22 ottobre successivo con il 97,2% dei voti.