E' il giorno di Milan-Lazio: chi vince la Coppa Italia guadagna 10 mln

© foto di Antonio Vitiello

Il portale Calcio e Finanza' ha analizzato dal punto di vista economico l'importanza di aggiudicarsi la coppa nazionale. Questa sera Milan e Lazio scenderanno in campo per il ritorno delle semifinali dopo lo 0-0 dell'andata, una sfida in cui si deciderà chi staccherà il pass per l'atto finale.

Vincere la coppa vorrebbe dire incassare circa 10 milioni di euro, di cui 5,2 milioni di euro (3,4 invece all'altra finalista sconfitta) derivanti solo dal montepremi stabilito dalla Lega. C'è poi l'incasso del botteghino dell'Olimpico (il 45% ai singoli club, il 10% alla Lega) che un anno fa portò 1.8 milioni di euro a Juventus e Milan. Infine, i soldi derivanti dalla partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana: l'accordo ancora in essere con l'Arabia Saudita prevede un premio di 3,375 milioni di euro per ognuna delle due finaliste.