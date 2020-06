E' la finale che avresti voluto? Sarri: "Conta la finale. Del Napoli non me ne importa niente"

Del fatto che in finale contro di noi ci sia il Napoli non mi interessa. E' il messaggio lanciato da Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia dell'atto conclusivo della Coppa Italia. "E' la finale che avrei voluto perché sono in finale. Del resto non me ne importa niente, nemmeno del Napoli perché sono concentrato solo sulla mia squadra in maniera totale e spero con la giusta determinazione e cattiveria".

Sarri, nel corso del botta e risposta, s'è poi soffermato sulla sfida di campionato contro il Napoli: "Della gara del San Paolo mi è rimasta una brutta sensazione, abbiamo perso e commesso errori che contro il Napoli non puoi permetterti. Gli abbiamo concesso gol facili e sotto la linea della palla non eravamo messi nella maniera giusta. Se sbagli contro gli azzurri poi paghi, i piccoli errori non vanno ricommessi".

