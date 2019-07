E.League: il 3° turno: se passa, Toro in Bielorussia o in Danimarca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa delle gare valide per il secondo turno preliminare, l'Europa League ha delineato gli accoppiamenti del terzo turno preliminare di Europa League. Presente anche il Torino, che in caso di passaggio del turno contro il Debrecen se la vedrà con Shakhtyor Soligorsk o Esbjerg.

Norrköping (SWE) / Liepaja (LVA) v Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)

Torino (ITA) / Debrecen (HUN) v Shakhtyor Soligorsk (BLR) / Esbjerg (DEN)

Royal Antwerp (BEL) v Viktoria Plzen (CZE) / Olympiacos (GRE)

Austria Vienna (AUT) v Shamrock Rovers (IRL) / Apollon Limassol (CYP) Feyenoord (NED) v Gabala (AZE) / Dinamo Tbilisi (GEO)

Lechia Gdansk (POL) / Brondby (DEN) v Sporting Braga (POR)

Molde (NOR) / Cukaricki (SRB) v Aris Thessaloniki (GRE) / AEL Limassol (CYP)

Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / Spartak Trnava (SVK) v Strasbourg (FRA) / Maccabi Haifa (ISR)

Thun (SUI) v Spartak Mosca (RUS)

Alashkert (ARM) / FCSB (ROU) v Mlada Boleslav (CZE) / Ordabasy Shymkent (KAZ)

Pyunik (ARM) / Jablonec (CZE) v Wolverhampton Wanderers (ENG) / Crusaders (NIR)

Midtjylland (DEN) v Rangers (SCO) / Progrès Niederkorn (LUX)

Mariupol (UKR) v AZ Alkmaar (NED) / Hacken (SWE)

AEK Larnaca (CYP) / Levski Sofia (BUL) v Gent (BEL) / Viitorul (ROU)

Legia Warsavia (POL) / KuPS (FIN) v Dunajska Streda (SVK) / Atromitos (GRE)

Haugesund (NOR) / Sturm Graz (AUT) v PSV (NED) / Basilea (SUI)

Rijeka (CRO) v Chikhura Sachkhere (GEO) / Aberdeen (SCO)

Ventspils (LVA) / Gzira United (MLT) v Jeunesse Esch (LUX) / Vitoria SC (POR)

Fehorvar (HUN) / Vaduz (LIE) v Flora Tallinn (EST) / Eintracht Francoforte (GER)

Connah's Quay Nomads (WAL) / Partizan Belgrado (SRB) v Malatyaspor (TUR) / Olimpija Ljubljana (SVN)

Domzale (SVN) / Malmo (SWE) v Utrecht (NED) / Zrinjski (BIH)

CSKA Sofia (BUL) / Osijek (CRO) v Buducnost Podgorica (MNE) / Zorya Luhansk (UKR)

Arsenal Tula (RUS) / Neftçi (AZE) v Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Luzcerna (SUI) / KÍ (FRO) v Espanyol (ESP) / Stjarnan (ISL)

Sparta Praga (CZE) v Trabzonspor (TUR)

Budapest Honved (HUN) / Universitatea Craiova (ROU) v AEK Atene (GRE)