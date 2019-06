E se fosse Higuain l'uomo per l'Inter? Possibile un clamoroso scenario

L’anno scorso lo scambio doveva essere fra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Era l’idea di Fabio Paratici e Beppe Marotta, poi spenta dallo spettacolare colpo Ronaldo. Da quel momento il destino di Icardi e Higuain è nettamente peggiorato. L’interista è andato incontro alla sua peggiore stagione, l’ex juventino ha trascorso sei complicatissimi mesi al Milan e l’altro pezzo di stagione al Chelsea.

Torna di moda lo scambio? - Adesso che - probabilmente - tornerà a Torino, appare difficile, quasi impossibile che Paratici decida di reintegrare Higuain nella rosa. Più facile che venga trovata una squadra per lui. In questo senso - scrive Tuttosport - la suggestione potrebbe ancora essere l'Inter, con un eventuale ritorno in auge dello scambio tra i due giocatori. Una soluzione possibile - si legge - anche se naturalmente i due giocatori non potrebbero avere la stessa valutazione.

Tempi stretti - Alla Juventus toccherebbe pagare un conguaglio economico all’Inter, ma potrebbe comunque registrare un’importante plusvalenza, perché comunque Higuain sarebbe valutato più 36 milioni di euro nell’ottica dello scambio. Il tutto dipende molto dalla fretta che, a un certo punto, potrebbe condizionare le scelte dei nerazzurri. Chi sarebbe intrigato dall’idea potrebbe essere Conte, che di Higuain ha sempre avuto una grande opinione.