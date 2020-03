E se tutti facessero come la Juve? Al Milan piace, ma senza fretta: risparmierebbe 36 milioni

vedi letture

Nella giornata di sabato, la Juventus ha comunicato un accordo con i calciatori in merito al taglio degli stipendi a causa dell'emergenza Coronavirus. "Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020 - ha fatto sapere il club bianconero tramite il suo sito ufficiale -. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse". E se anche gli altri club agissero come la Juventus?

La situazione del Milan - Senza fretta, ma i rossoneri guardano con interesse alla soluzione trovata dalla Juventus. Parliamo, del resto, di un monte ingaggi abbastanza alto per la prima squadra rossonera, con quasi nessun caso sotto il milione di euro all'anno (per esempio, è questa la cifra percepita dal giovane Saelemaekers, arrivato a gennaio). Cifra totale vicina ai 108 milioni di euro, considerando anche l'ingaggio del tecnico Pioli (ed eventualmente di Giampaolo). Il "modello Juve", in questo caso, porterebbe un risparmio di circa 36 milioni. Come detto, è una ricetta che trova d'accordo i vertici rossoneri, che però a quel che risulta non hanno ancora approfondito le trattative in tal senso con i propri tesserati.