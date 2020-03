E se tutti facessero come la Juve? La Roma ha il terzo budget della A: risparmio da 46 milioni

vedi letture

Nella giornata di sabato, la Juventus ha comunicato un accordo con i calciatori in merito al taglio degli stipendi a causa dell'emergenza Coronavirus. "Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020 - ha fatto sapere il club bianconero tramite il suo sito ufficiale -. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse". E se anche gli altri club agissero come la Juventus?

La situazione della Roma - Dzeko uber alles, ma il tetto salariale dei giallorossi è piuttosto alto. Il terzo budget della Serie A, nello specifico, dal bosniaco (che guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione) in giù fino all'ultimo arrivato Vilar, il meno pagato in questo momento. Considerato anche l'ingaggio del tecnico Fonseca, al lordo i capitolini sfiorano quota 140 milioni di euro all'anno. Concordando una misura come quella dei bianconeri, la Roma risparmierebbe di conseguenza una cifra di poco superiore ai 46 milioni. Come tutti i club, anche a Trigoria aspettano una quantificazione del danno che il calcio subirà nel suo complesso. Ma non escludono, per tornare alla cronaca, di seguire proprio l'esempio della Vecchia Signora, anche se le contrattazioni vere e proprie non sono ancora iniziate.