Ecco il palmares del più grande: addio Maradona, l'unico che ha portato lo Scudetto a Napoli

Come lui nessuno mai. Diego Armando Maradona ci lascia a 60 anni dopo una carriera da vero e proprio genio del calcio. Avrebbe potuto vincere molto di più ma ha deciso nel corso della sua carriera di vincere e riscrivere la storia in modo diverso. Come accaduto al Napoli, club che solo con Maradona alla guida è riuscito a vincere per due volte lo Scudetto e per una volta la Coppa Uefa. E poi come non ricordare il Mondiale del 1986: trascinò praticamente da solo la sua Argentina fino alla vittoria finale e lo stesso fece nel 1990, quando l'albiceleste raggiunse la finale. Maradona ha poi vinto anche in Spagna e in Argentina, ecco il suo palmares.

1987 e 1990 - Serie A

1986 - Coppa del Mondo

1989 - Coppa UEFA

1987 - Coppa Italia

1983 - Copa Del Rey

1981 - Argentina Primera Division

1983 - Copa de la Liga

1990 - Supercoppa Italiana

1983 - Supercoppa di Spagna