Eder e la voglia di tornare in Italia: "Iachini mi voleva a Firenze. Ora nuove scelte"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Eder, ex giocatore di Inter e Sampdoria ora in Cina al Jiangsu Suning, ha confermato l'interessamento della Fiorentina in estate. L'italo-brasiliano era fortemente voluto da Beppe Iachini: «Ringrazio Iachini che mi voleva a Firenze, non si è potuto far nulla. Ora si prospettano nuove scelte e voglio giocare». L'attaccante ha detto che prenderà a breve una decisione sul suto futuro considerando che va in scadenza col Jiangsu e che ha ancora voglia di mettersi in mostra con la volontà di fare altri tre anni a grandi livelli.