Accordo totale tra Real Madrid ed Eder Militao per la prossima stagione. Ad annunciarlo è As, secondo cui il centrale del Porto ha raggiunto un accordo verbale con le merengues. Florentino Perez è deciso a pagare la clausola di risoluzione di 50 milioni di euro, in modo da anticipare la fitta concorrenza per il brasiliano: Manchester United, Liverpool, Chelsea e anche Roma avevano mostrato interesse per il giocatore. Il suo futuro è certo: in estate volerà nella Capital.