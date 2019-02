Eintracht Francoforte: un fenomeno davanti e sette vittorie alle spalle

Caratteristiche e punti di forza della formazione tedesca, avversaria dell'Inter in Europa League.

L'Inter dovrà stare molto attenta, perché se il passato recente dell'Eintracht Francoforte non è da big, il livello di prestazioni messo in campo quest'anno, lo è di certo. Tornato in Europa League dopo cinque anni e come allora ha superato il primo turno in modo brillante: nel 2013 con cinque vittorie e un ko, stavolta addirittura trovando l'en plein. E dire che ai nastri di partenza sembrava dietro a Lazio e Marsiglia. E anche in Germania, dopo la partenza del tecnico Niko Kovac e di elementi come Marius Wolf e Kevin-Prince Boateng, si pensava a una stagione ricca di difficoltà. E invece il divertimento continua come prima, più di prima, sotto la guida di Adi Hutter e ammirando l'esplosione di Luka Jovic.

Nessuna paura nelle parole di Adi Hutter, che ha parlato così a pochi minuti dal sorteggio: "Abbiamo ovviamente visto il sorteggio insieme e siamo tutti felici dell'abbinamento con l'Inter. Andremo a giocare in un bellissimo stadio, contro un grande club. E' sempre importante iniziare bene, con la sfida d'andata, siamo felici di giocarla in casa. Davanti ai nostri tifosi dovremo fare bene conto una squadra importante come l'Inter".

Sette vittorie ed un pareggio nella stagione dei tedeschi, un vero e proprio rullo compressore in grado di travolgere tutto e tutti. Sin dalla vittoria al Vélodrome sul campo della finalista dello scorso anno si era capito che l'Eintracht non sarebbe stata una meteora. Anche il 4-1 contro la Lazio ha fortificato la sensazione che questa squadra possa essere la vera sorpresa del torneo. L'unico "stop" è arrivato in Ucraina, contro una formazione abituata a giocare costantemente in Champions come lo Shakthar Donetsk, poi travolto a Francoforte.

Marsiglia-Eintracht 1-3

Eintracht-Lazio 4-1

Eintracht-Apollon 2-0

Apollon-Eintracht 2-3

Eintracht-Marsiglia 4-0

Lazio-Eintracht 1-2

Shakthar Donetsk 2-2

Eintracht-Shakthar Donetsk 4-1

Luka Jovic è la stella 21 anni appena compiuti, il più giovane marcatore dello Stella Rossa con 16 anni, 5 mesi e 5 giorni, battendo un record che apparteneva a Dejan Stankovic. Arrivato all'Eintracht, in prestito dal Benfica, è il più giovane giocatore a segnare 5 reti in una sola partita di Bundesliga (20 anni e 300 giorni). È ai vertici della classifica dei marcatori sia in Bundesliga che in Europa League e ha messo la firma anche sulla vittoria casalinga contro lo Shakthar. Con 6 milioni il club lo riscatterà, certo di poter realizzare una plusvalenza importante. Hutter schiera la sua squadra con un innovativo (per il calcio tedesco) 3-4-1-2: difesa con tre centrali veloci, quattro centrocampisti eclettici e davanti spazio alla fantasia. Si passa dalle due punte supportate da un fantasista a due trequartisti in appoggio a un solo centravanti. Haller fino all'anno passato era il terminale offensivo unico, dal luglio scorso invece c'è il gioiello Jovic a dividersi i compiti con il francese. Rivelazione al punto da mandare in panchina il vicecampione del mondo Rebic.

Trapp; Hasebe, Abraham, N'Dicka; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller.