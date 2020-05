El Shaarawy: "A gennaio contatti per tornare in Italia: c'era la Roma e un altro club"

vedi letture

“Quando è scoppiato il Coronavirus in Cina sono stato ad un passo dal ritorno alla Roma” è questo quanto dichiarato nel corso di una diretta Instagram con Fabio Cannavaro da Stephan El Shaarawy, ex attaccante dei giallorossi approdato l’estate scorsa allo Shanghai Shenhua. “In quel momento - spiega ancora il giocatore - ho parlato con il club cinese spiegandogli che dovevo trovare una soluzione per guadagnarmi la convocazione a Euro2020. Mancini, nonostante mi fossi trasferito in Cina, era pronto a chiamarmi perché aveva una grande considerazione di me. Per questo ero entrato in contatto con la Roma e un’altra società. Poi però non ne è stato di nulla”.