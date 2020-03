Emergenza Coronavirus. Bankitalia: "Aiuti ai lavoratori vanno parametrati al reddito"

Gli aiuti diretti ai lavoratori sono positivi, ma andrebbero "parametrati al reddito" dei beneficiari. In una memoria depositata in Senato, la Banca d'Italia invita il governo a ripensare i contributi decisi per l'emergenza coronavirus.

L'invito di Banca d'Italia vale sia per i 600 euro, che sosterranno i lavoratori autonomi; e sia i 100 euro che andranno invece ai dipendenti con reddito fino a 40 mila euro lordi. Misure che è difficile contestare in questo momento. Se però verranno confermate in futuri provvedimenti, questi aiuti andrebbero perfezionati in modo da raggiungere chi è davvero in difficoltà.

La memoria denuncia anche una mancanza. Nel decreto "non sono previsti interventi in favore della generalità dei dipendenti a tempo determinato e, più generale, di chi non trova un lavoro". A riportarlo è repubblica.it.