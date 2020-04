Emergenza Coronavirus, Barbara Bonansea in azione con Specchio dei Tempi

“Ogni istante” di Elisa per cominciare la giornata, poi qualche pezzo di Renato Zero, Ultimo, Avicii. La playlist musicale di Martina Rosucci in questi giorni di isolamento è ricca di generi, artisti. Ieri è stata la numero otto della Juventus Women a consigliare i tifosi bianconeri attraverso il canale Twitter del club.

Barbara Bonansea, invece, in questi giorni ha partecipato attivamente alle attività della Fondazione Specchio dei Tempi, che si occupa di sostenere le strutture sanitarie e le famiglie in difficoltà in questo momento di emergenza. Prosegue anche la raccolta fondi promossa dalla Juventus per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dallo scorso 12 marzo, oltre tremila donatori hanno voluto dare il loro contributo: le risorse saranno devolute per l’acquisto di materiale sanitario.