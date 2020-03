Emergenza Coronavirus. Cannavaro: "Preoccupato per l'Italia. In Cina situazione migliorata"

Il tecnico del Guangzhou Evergrande ex ex capitano della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, Fabio Cannavaro, ha parlato a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai. Queste le sue parole: "La situazione in Cina sta tornando alla normalità. Io sono rientrato 10 giorni fa a Dubai e pur non essendo stato in zona rossa il Governo ci ha messo in quarantena, controllandoci e scannerizzandoci il volto. Sono a casa da 10 giorni e devo comunicare la mia temperatura. Grazie a queste regole stanno controllando il virus".

Quando la rivedremo in Italia?

"In questo momento è impossibile fare previsioni. La gente sottovaluta il virus, continua a uscire e ad avere contatti con la gente. Fino a quando le cose andranno così non potrò tornare in Italia".

Quando potrà ripartire la Serie A?

"Faccio un esempio: io sono partito dalla Cina il 5 gennaio da qui, le attività sportive iniziano il 1 aprile e quindi sono 4 mesi. A mio avviso la situazione è molto delicata e penso che ci vorranno altri due mesi, mi auguro prima ma sarà complicato. Il percorso va avanti ma ci vuole tempo. Sono un po' preoccupato per l'Italia, ogni giorno ci sono nuove restrizioni ma qualcuno dovrebbe decidere di far stare davvero tutti a casa per un paio di settimane".