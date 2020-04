Emergenza Coronavirus, Colao guiderà la task force per la fase 2: l'annuncio di Conte

È Vittorio Colao, ex numero uno di Vodafone, il nome indicato dal governo per guidare la task force per la ricostruzione, la cosiddetta fase 2. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. A Colao il compito di guidare un gruppo di esperti che dialogherà con il comitato tecnico scientifico, in modo da "modificare le logiche dell'organizzazione del lavoro, di ripensare alcuni modelli organizzativi, in modo da tenere conto della qualità della vita".