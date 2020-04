Emergenza Coronavirus, Conte: "Da martedì 14 aprile riaprono librerie e negozi per bambini"

Le misure restrittive imposte dal governo restano in vigore, ma con qualche piccola variazione. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte: "Da martedì 14 aprile riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini. Apriamo con ponderazione queste attività e qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, il taglio dei boschi. E anche attività forestali. Il lavoro, per la fase 2, è già partito: non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal territorio".