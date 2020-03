Emergenza Coronavirus. Decreto Dignità: possibile sospensione per un solo anno

L'abolizione del decreto dignità è sempre all'ordine del giorno e La Gazzetta dello Sport parla della possibilità che il mondo del calcio italiano chieda solo una sospensione. Non si vuole andare a uno scontro ideologico con il governo, ma chiedere la sospensione di un anno del divieto. Una sorta di boccata di ossigeno in un momento di drammatico calo delle risorse. Un anno per riprendere fiato e sfruttare anche la possibilità di investimenti pubblicitari del settore scommesse per ritrovare il mercato perduto in questi mesi.