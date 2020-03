Emergenza Coronavirus, Gagliardini: "Bergamo, è toccata a noi. Ma siamo belli testardi"

La colonna di camion che porta via le bare, una immagine che Roberto Gagliardini non potrà dimenticare per settimane: "È stato un impatto forte, uno schiaffo che colpisce e ti fa pensare. Tanti amici e amici dei miei amici stanno piangendo i loro cari. Ed è terribile pensare che in quelle bare ci possa essere qualche nonno o un parente di una persona che conosco. In questo dramma, l’unica fortuna è che nessuno dei miei famigliari è stato toccato dalla malattia e questo, quanto meno, mi dà un po’ di serenità", dice il centrocampista dell'Inter ai microfoni di Tuttosport.

La resilienza di Bergamo - “Mola mia” è una delle frasi che impari subito quando sei a Bergamo. Il fatto di saper lottare, di non arrendersi fa parte della genetica di noi bergamaschi. E, in un momento come questo in cui la città è piegata per questo virus, è importante cercare di guardare comunque il futuro in modo positivo, nonostante le nostre difficoltà siano evidenti. Perché proprio Bergamo? Sono fatalista: è toccato a noi, ma noi siamo belli testardi, abbiamo una cultura del lavoro che accomuna tutti e riusciremo a superare anche questa battaglia".