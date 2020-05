ESCLUSIVA TMW - Pià: "A Bergamo due mesi durissimi. Ma ora il calcio deve tornare"

esclusiva Pià: "A Bergamo due mesi durissimi. Ma ora il calcio deve tornare"

Bergamasco d'adozione e ora procuratore della "Fedele Management", Inacio Pià parla ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com degli ultimi mesi, vissuti proprio nella città maggiormente colpita dal Coronavirus: "Fino ad un mese sembrava davvero una città fantasma, si sentivano sono le sirene delle ambulanze e le campane delle chiuse. Non ti nascondo che la situazione è stata pesantissima, ma ora rivediamo la luce. Io ho dovuto interrompere un viaggio in Brasile dove stavamo stringendo collaborazioni interessanti per giocatori che potrebbero sbarcare in Europa, perché la pandemia stava arrivando anche lì".

Il vostro assistito Caputo è stato uno dei simboli della ripartenza col suo cartello "Andrà tutto bene":

"Ciccio ci ha visto lungo, nell'esultanza dopo i gol contro il Brescia ha mostrato quello cartellino preparato dalla moglie. Aveva capito che disastro stava arrivando..."

Sei favorevole alla ripresa del campionato?

"Sì. Il calcio è troppo importante in Italia, la quarta o quinta industria del paese e credo che col ritorno delle partite sarà vicino anche il ritorno alla normalità, sappiamo tutti quanto il paese sia legato al suo sport nazionale".

Il prossimo giocatore che conti di portare in Serie A?

"Spero di far tornare Fernando Tissone, di cui ho assunto la procura da poco come intermediario per l'Italia. Ha giocato in Portogallo l'anno scorso, al Nacional, e a gennaio avevamo concluso per il suo trasferimento a Portland, in MLS, prima che il Coronavirus facesse saltare tutto. Adesso sarebbe suo desiderio tornare in Italia e non ti nascondo che ho parlato anche con qualche club italiano prima del lockdown e dello stop ai campionati. Riprenderemo a fine stagione".