Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 249 morti in 24h, +1.337 contagiati

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 249 decessi nell'ultimo giorno (ieri 345) per un totale di 8.905 morti da quando è iniziata l'epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 1.337 (ieri +1.598) in più per un totale di 50.445. "Dati ancora confortanti, anche se ci sono alcuni elementi che ci devono far mantenere sempre alta la guardia", ha precisato l'Assessore Welfare della Regione Lombardia Gallera.

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.317, -9 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.009, +7 rispetto a ieri. In basso i grafici ufficiali.