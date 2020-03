Emergenza Coronavirus. L'intuizione di Yoshida: "Bici per tutti". Il Doria provvede

Come accontentare i preparatori della Sampdoria sui km da percorrere per mantenere la giusta condizione in attesa della ripresa? La metaforica lampadina si è accesa nel cranio di Yoshida, nuovo arrivo in casa blucerchiata, che sulla chat di gruppo ha proposto "Cyclette per tutti". Il club ha gradito e approvato, rivela Il Secolo XIX, trovando una ventina di bici in Piemonte, distribuite nelle case di Quagliarella e compagni, ma anche di Ranieri, ben felice di poter ultimare il proprio recupero della gamba operata in autunno.