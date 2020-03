Emergenza Coronavirus, la preghiera di Lyanco: "Chiedo che tutto questo passi presto"

Il difensore brasiliano del Torino, Lyanco, ha voluto scrivere una preghiera per confortare sé stesso e i suoi fan in questi giorni di emergenza mondiale a causa del Coronavirus. Questa una parte del suo lungo e sentitissimo messaggio pubblicato su Instagram: “Chiedo che tutto questo passi presto, chiedo solo a Dio di proteggere ogni persona in questo mondo, i fedeli, gli atei o le persone di qualunque altra religione. Chiedo protezione per ogni essere vivente, per ogni bambino, giovane, adulto, anziano. Chiedo che tutto questo passi presto, che la gente sorrida di nuovo, che i bambini corrano e giochino di nuovo in strada, che i lavoratori tornino a guadagnare il pane quotidiano, che ogni madre possa andare al mercato a comprare cibo per la casa, e che possa essere fatto tutto con felicità, sapendo che il mondo sta bene, che il mondo è in pace. Chiedo che tutto questo passi presto, che le persone cambino, di cambiare io, che lei cambi, che lui cambi. Che possiamo pensare di più al prossimo, pensare di più alle persone intorno a noi, conosciute e sconosciute, che possiamo pensare al futuro dei bambini".