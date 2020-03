Emergenza Coronavirus. La UEFA pensa di giocare fino ad agosto: due ipotesi

Sono giorni caldi per capire se la stagione calcistica ripartirà oppure no e intanto la UEFA sta prendendo in considerazione due ipotesi per poter terminare sia le competizioni nazionale che Champions ed Europa League. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it la prima sarebbe sequenziale, in cui si darebbe priorità alla conclusione dei campionati nazionali, terminati i quali si giocherebbero gli ultimi turni delle coppe europee. La seconda è invece quella di portare avanti parallelamente i campionati, la Champions e l'Europa League. In entrambi i casi si giocherebbe comunque d'estate e prolungare la stagione fino ad agosto comporterebbe la proroga di due mesi dei contratti in scadenza e lo slittamento in avanti della finestra estiva di mercato.